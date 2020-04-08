في عيد ميلاد وليد توفيق.. تعرف على عمره الحقيقي

اليوم 8 ابريل، بعيد ميلاده الـ





شارك في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها سمك بلا حسك مع دريد لحام، قمر اليل مع ليلى علوي انا والعذاب وهواك مع صابرين، وداعا للعزوبية، وساعي البريد.





أنجح أعماله كان فيلم من "يطفئ النار" مع "فريد شوقي وآثار الحكيم ورغدة وإخراج محمد سلمان، وهذا الأخير مخرج أغلب أفلام وليد وصانع نجاحه في السينما.





تطرق هذا الفيلم للحرب الأهلية وغنى فيه أكثر أغنياته جماهيرية على الإطلاق انزل يا جميل عالساحة.

يحتفل النجم وليد توفيق،65، والذي ولد في مدينة طرابلس شمال لبنان، واسمه الحقيقي وليد توتنجي.