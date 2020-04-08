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فن

في عيد ميلاد وليد توفيق.. تعرف على عمره الحقيقي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل النجم وليد توفيق، اليوم 8 ابريل، بعيد ميلاده الـ65، والذي ولد في مدينة طرابلس شمال لبنان، واسمه الحقيقي وليد توتنجي.

 شارك في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها سمك بلا حسك مع دريد لحام، قمر اليل مع ليلى علوي انا والعذاب وهواك مع صابرين، وداعا للعزوبية، وساعي البريد.

أنجح أعماله كان فيلم من "يطفئ النار" مع "فريد شوقي وآثار الحكيم ورغدة وإخراج محمد سلمان، وهذا الأخير مخرج أغلب أفلام وليد وصانع نجاحه في السينما.

 تطرق هذا الفيلم للحرب الأهلية وغنى فيه أكثر أغنياته جماهيرية على الإطلاق انزل يا جميل عالساحة.
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