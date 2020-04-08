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رياضة

حمادة صدقي يكشف كواليس رفض رئيس سموحة خفض أجور اللاعبين.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:31 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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محمد رشاد
قال حماده صدقي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة، إن فرج عامر رئيس النادي السكندري، كان رافضًا لفكرة تخفيض عقود الجهاز الفني للفريق الساحلى. 

وأضاف حمادة صدقي، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إنه عرض تخفيض راتبه بنسبة 50% ، والجهاز المعاون بنسبة 25%، في ظل الظروف الحالية وتعليق النشاط، لكن فرج عامر كان رافضا بشدة .

وأوضح أن لاعبي سموحة حصلوا على مستحقاتهم، حتى شهر فبراير الماضي، ويتبقى مستحقات لهم بنسبة 15% في شهر مايو المقبل.

وأشار المدير الفني لـ سموحة، إلى أن موقف المستحقات سيتحدد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الجميع يريد دعم نديه فى ظل الظروف الراهنة.
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