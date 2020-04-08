AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

المصارع العالمي هالك هوجان عن فيروس كورونا: عقاب من الله ولا نريد لقاحا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:12 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
أثار المصارع العالمي "هالك هوجان" الجدل بمنشوره عن فيروس كورونا والذي اعتبره عقاب من الله للبشر، لتقصيرهم في عبادتهم والبعد عنه، ووجد أن الفيروس لا يحتاج إلى لقاح أو علاج ولكنه يريد أن نعود غلى الله مرة أخرى. 

قال "هالك"  المصارع بـ WWE وصاحب 66 عامًا "إن الله أخذ كل ما نعبده".

وأوضح في منشور له على تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام" أن ما نعيشه حاليًا هو عقاب الله، بحسب  ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

وأضاف " وكأن الله قد قال تريد أن تعبد الرياضيين ، سأغلق الملاعب، تريد عبادة الموسيقيين ، سأغلق المراكز المدنية. تريد عبادة الممثلين ، سأغلق المسارح، تريد عبادة المال ، سأغلق الاقتصاد وستنهار سوق الأسهم، لا تريد أن تذهب إلى الكنيسة وتعبدني،  لن أمكنك من الذهاب إلى الكنيسة."

وأكمل في منشوره المطول:" لينذرنا الله وكأنه يريد من عباده الذين دعيوا باسمه سيتواضعون ويصلون ويطلبون وجهه ويتحولون عن طرقهم الشريرة ، فسوف أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وسوف أشفي أرضهم".

واستطرد "هوجان" الذي عانى مؤخرًا من تمزق في العضلة ذات الرأسين "أننا لم نكن بحاجة إلى لقاح ضد الفيروس ، حيث يعمل خبراء طبيون وعلماء على تطوير أفضل طريقة لمكافحة الفيروس التاجي، بل ربما لا نحتاج لقاحًا ، لكن نحتاج إلى هذا الوقت من العزلة والتوقف ع تشتيت انتباه العالم والجلوس مع النفس حيث نركز على الشيء الوحيد في العالم وهي عبادة الله". 

View this post on Instagram

Word up,can you handle the truth my brother only love HH In three short months, just like He did with the plagues of Egypt, God has taken away everything we worship. God said, "you want to worship athletes, I will shut down the stadiums. You want to worship musicians, I will shut down Civic Centers. You want to worship actors, I will shut down theaters. You want to worship money, I will shut down the economy and collapse the stock market. You don't want to go to church and worship Me, I will make it where you can't go to church" "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Maybe we don't need a vaccine, Maybe we need to take this time of isolation from the distractions of the world and have a personal revival where we focus on the ONLY thing in the world that really matters. Jesus.

A post shared by Hulk Hogan (@hulkhogan) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن صوم يونان وكيف ابتلعه حوت عظيم في مياه البحر دون أن يضره والتوبة التاريخية لأهل نينوي.. الكنيسة تصوم 3 أيام قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين

شاهد.. كيف تغير شكل المصارع الشهير هوجان بعد وصوله لسن الـ66

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟ الإفتاء تجيب وتنصح بـ 3 أمور

فيروس كورونا.. هل عقاب من الله على عباده

ترشيحاتنا

أول علامة.. حمامك يرشدك إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا .. اعرف التفاصيل

إجراء مفاجئ من ترامب ضد منظمة الصحة العالمية

مستشار وزيرة الصحة: رسالة كل ساعتين من الفنانين عبر تطبيق الإبلاغ عن فيروس كورونا

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل غلق قرية المعتمدية ووضعها بالحجر الصحي

بعد فرض الحجر الصحي التام عليها.. شاهد الصور الأولى من قرية المعتمدية

دعاء لرفع البلاء والفرج.. احرص عليه في ليلة النصف من شعبان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور

أضرار شرب القهوة قبل النوم

ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا