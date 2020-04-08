المصارع العالمي هالك هوجان عن فيروس كورونا: عقاب من الله ولا نريد لقاحا

أثار المصارع العالمي "هالك هوجان" الجدل بمنشوره عن فيروس كورونا والذي اعتبره عقاب من الله للبشر، لتقصيرهم في عبادتهم والبعد عنه، ووجد أن الفيروس لا يحتاج إلى لقاح أو علاج ولكنه يريد أن نعود غلى الله مرة أخرى.





قال "هالك" المصارع بـ WWE وصاحب 66 عامًا "إن الله أخذ كل ما نعبده".





وأوضح في منشور له على تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام" أن ما نعيشه حاليًا هو عقاب الله، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وأضاف " وكأن الله قد قال تريد أن تعبد الرياضيين ، سأغلق الملاعب، تريد عبادة الموسيقيين ، سأغلق المراكز المدنية. تريد عبادة الممثلين ، سأغلق المسارح، تريد عبادة المال ، سأغلق الاقتصاد وستنهار سوق الأسهم، لا تريد أن تذهب إلى الكنيسة وتعبدني، لن أمكنك من الذهاب إلى الكنيسة."





وأكمل في منشوره المطول:" لينذرنا الله وكأنه يريد من عباده الذين دعيوا باسمه سيتواضعون ويصلون ويطلبون وجهه ويتحولون عن طرقهم الشريرة ، فسوف أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وسوف أشفي أرضهم".





واستطرد "هوجان" الذي عانى مؤخرًا من تمزق في العضلة ذات الرأسين "أننا لم نكن بحاجة إلى لقاح ضد الفيروس ، حيث يعمل خبراء طبيون وعلماء على تطوير أفضل طريقة لمكافحة الفيروس التاجي، بل ربما لا نحتاج لقاحًا ، لكن نحتاج إلى هذا الوقت من العزلة والتوقف ع تشتيت انتباه العالم والجلوس مع النفس حيث نركز على الشيء الوحيد في العالم وهي عبادة الله".



