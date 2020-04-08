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فن

وفاة المغني الأمريكي جون براين الحائز على جائزة جرامي بسبب مُضاعفات كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:23 ص
صدى البلد
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وكالات
توفي المغني الأمريكي العالمي جون براين، الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، عن عمر يناهز 73 عامًا، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وقالت أشا غودمان، المتحدثة باسم براين، لـCNN: "نعم، نحن نؤكد بالنيابة عن عائلة براين أنه توفى". 

وقالت عائلته، في بيان، إنه توفي في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا.

كان براين، الفائز بجائزة غرامي، أحد أبرز نجوم الغناء الشعبي وكتاب الأغاني إبان حقبة السبعينيات من القرن الماضي.

وعُرف بصوته القوي وروحه المرحة. وتميز براين بكلماته المؤثرة والغاضبة والكوميدية.

وفي وقت سابق، نجا جون براين من أمراض السرطان والقلب.

وسبق أن خضع براين لعملية جراحية في 1998 لإزالة ورم سرطاني في رقبته، ما أدى إلى تلف حباله الصوتية. وفي 2013، تمت إزالة جزء من رئة واحدة له لعلاجه من سرطان الرئة.

 
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