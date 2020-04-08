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سيارات

آخر أسعار شيفروليه بطرازاتها الـ4 في السوق المصرية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:44 م
شيفروليه
شيفروليه
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عزة عاطف
تشهد أسعار السيارات بجميع أنواعها تغيرات كبيرة في السوق المحلي المصري خلال الآونة الأخيرة واليوم نستعرض أسعار العلامة الأمريكية شيفروليه بطرازاتها الـ4.

تتوفر شيفروليه الأمريكية في سوق السيارات المصري بـ4 طرازات مختلفة ومتنوعة بين السيدان والـSUV وهي إكيونكس، ماليبو، أوبترا وأفيو، إليك أسعارها من الأعلى الأقل:

شيفروليه إكيونكس

تتميز سيارة شيفروليه إكيونكس بوجود 3 فئات مختلفة منها في السوق المصري:
- يبلغ سعر شيفروليه إكيونكس الفئة الأولى LS حوالي 539.900 ألف جنيه.
- سعر الفئة الثانية LT 569.900 ألف جنيه
- أما سعر الفئة الثالثة +LT نحو 580.000 ألف جنيه.

شيفروليه ماليبو

تأتي شيفروليه ماليبو ب3 فئات مختلفة:
- سعر الفئة الأولى LS حوالي 369.990 ألف جنيه.
- سعر الفئة الثانية LT يبلغ 399.990 ألف جنيه.
- سعر الفئة الثالثة Premier نحو 429.990 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا في السوق المصري بـ4 فئات مختلفة
- سعر الفئة الأولى كمفورت حوالي 199.900 ألف جنيه، - - سعر الفئة الثانية Comfort w Accessories 205.700 ألف جنيه.
 - سعر الفئة الثالثة Luxury حوالي 209.900 ألف جنيه.
- سعر الفئة الرابعة Luxury w Accessories حوالي 215.500 ألف جنيه.



شيفروليه أفيو

تأتي شيفروليه أفيو بفئتين مختلفتين: 
- سعر الفئة الأولى LS حوالي 192.900 ألف جنيه.
- سعر الفئة الثانية LS w Accessories يبلغ 198.300 ألف جنيه

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