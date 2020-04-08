بعد حديث الرئيس عنها.. محافظة القاهرة تزيل عشوائيات الطوارئ بالسلام اليوم

تقوم محافظة القاهرة اليوم الأربعاء بإزالة المباني العشوائية بترعة الطوارئ بالسلام وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها بالأمس خلال تفقده معدات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا.



وعبر الرئيس عن استيائه من التعديات على أملاك الدولة والمباني العشوائية بالمنطقة قائلا إن أعمال مواجهة فيروس كورونا لن تثني الدولة عن الأبنية المخالفة.



وتعمل محافظة القاهرة الفترة الحالية على تطوير«محور ترعة الطوارئ» في حي السلام أول.



ويعد أحد أهم المشروعات التي تعمل على ربط بين طريق جسر السويس وطريق بلبيس الصحراوي، بطول 13.5 كيلو.



وتم أعمال ردم الرشاح واستحداث المحور بعرض 100 متر يربط ما بين عين شمس ومدينة السلام موازيًا لمحور جسر السويس.





وأكد المحافظ أنه تم أعمال حصر لكافة الحجرات المقامة بمعرفة المواطنين على حرم ترعة الطوارئ وهى أملاك دولة وتم إخلاء السكان تمهيدًا لنقلهم بمشروع أهالينا.

