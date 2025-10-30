قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف الإسكندرية تنظّم ندوة علمية بعنوان خطورة الغش

عبد الرحمن محمد

نظّمت مديرية أوقاف الإسكندرية ندوة علمية توعوية بمدرسة النهضة النوبية تحت عنوان: "خطورة الغش وآثاره على الفرد والمجتمع"، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

تناولت الندوة بيان خطورة الغش بمختلف أشكاله، وما يترتب عليه من آثار سلبية على القيم الأخلاقية والاجتماعية، مؤكدة أن الغش يمثل جريمة شرعية واجتماعية تُضعف الثقة، وتؤدي إلى ضياع الأمانة، وأن الصدق والإتقان يُشكلان أساس بناء الفرد والمجتمع.

كما شددت الندوة على أهمية تعزيز قيم الأمانة والجد والاجتهاد بين الطلاب، مع الإشارة إلى أن الغش لا يضر بالفرد فحسب، بل يمتد أثره السلبي إلى المجتمع كله، حيث يفرز أجيالًا غير مؤهلة تتحمل المسئوليات دون كفاءة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة اللقاءات والأنشطة التي تنفذها مديرية أوقاف الإسكندرية في مدارس المحافظة؛ لنشر القيم الأخلاقية الصحيحة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يحقق التكامل الدعوي والتربوي في خدمة الوطن والمجتمع.

مبادرة «صحح مفاهيمك» أوقاف الإسكندرية ندوة علمية خطورة الغش

