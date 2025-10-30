رئيس جامعة بنها: نوجه بتدريب الطلاب على مكافحة الفساد

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، مشاركة الجامعة بالبرنامج التدريبي بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وأشار " الجيزاوي " إلي مشاركة 46 من الكوادر البشرية بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالبرنامج التدريبي ، وبذلك يكون إجمالي من حصل على البرنامج التدريبي حتى الآن 137 متدرب بجامعة بنها ، وذلك بهدف رفع الوعي بمفاهيم الحوكمة والشفافية وتعزيز آليات مكافحة الفساد واهم محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأثر مكافحة الفساد على الامن القومى.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة علي تدريب منسوبي الجامعة على مكافحة الفساد من خلال فهم المخاطر المتعلقة به وكيفية تجنبها ، لخلق أجيال تسعى جاهدة لتفعيل خطة الدولة في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية بين المجتمع.