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رياضة

بسبب توقف النشاط.. مراقبة اوزان لاعبي المقاولون العرب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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نور عادل
قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مراقبة اوزان لاعبي الفريق خلال فترة تعليق النشاط الرياضي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس الي المحافظة على اللياقة البدنية للاعبي الفريق وجاهزتيهم في اي وقت يتم استكمال منافسة الدوري المصري فيه.

كان المقاولون العرب قد أصدر بيانًا قال فيه: فى إطار حرص منظومة نادى المقاولون العرب على التواجد فى الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعى والتوعوى ومؤازرة كل التوجهات فى الدولة للمساهمة فى التصدى للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد يعلن النادى عن قرار الجهاز الفنى بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفنى واللاعبين بتنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة فى حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم فى هذه الفترة.

ويثمن مجلس إدارة نادى المقاولون، برئاسة المهندس محسن صلاح، المبادرة الطيبة التى أصر عليها المدير الفنى وكافة أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا. على صعيد آخر، يدرس الجهاز الفنى للمقاولون العرب عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن.
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