بسبب توقف النشاط.. مراقبة اوزان لاعبي المقاولون العرب

قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مراقبة اوزان لاعبي الفريق خلال فترة تعليق النشاط الرياضي.





ويسعى الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس الي المحافظة على اللياقة البدنية للاعبي الفريق وجاهزتيهم في اي وقت يتم استكمال منافسة الدوري المصري فيه.





كان المقاولون العرب قد أصدر بيانًا قال فيه: فى إطار حرص منظومة نادى المقاولون العرب على التواجد فى الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعى والتوعوى ومؤازرة كل التوجهات فى الدولة للمساهمة فى التصدى للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد يعلن النادى عن قرار الجهاز الفنى بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفنى واللاعبين بتنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة فى حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم فى هذه الفترة.



