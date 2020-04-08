قناع ثلاثى الأبعاد.. شاهد أحدث أسلحة الوقاية من تفشى كورونا

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا حول تعامل الدول وطرق توعيتها لشعوبها حول مستجدات فيروس كورونا.





وقام أحد المواطنين فى غزة يدعى إياد أبو زرقة، فلسطينى الجنسية، بصنع كعكة للتوعية بخطر كورونا، والتى تصور سيدة تقوم بوضع كمامة على أنفها للوقاية من فيروس كورونا.





كما قام بطريق مؤخرا فى مشهد أثار دهشة الكثير، برحلة ميدانية لمقابلة الحيتان البيضاء فى حوض مائى بشيكاغو، وهو ما يستحيل حدوثه على الحقيقة لخطورته على هذا البطريق.





كما بدأ مشروع أمريكى - شيلى مشترك بإنتاج أقنعة للوجه بمساعدة طابعات ثلاثية الأبعاد يحتوى على فلتر بداخله للوقاية من فيروس كورونا.





وقام متجر إلكترونيات باستخدام سيارة لعبة يتم التحكم فيها عن بعد لتوصيل الطلبات لزبائنه، وذلك اتباعا لتعليمات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتباعد الاجتماعى الخاصة بفيروس كورونا.