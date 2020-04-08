حمام إبراهيم يفتح قلبه لـ صدى البلد: أفضل ذكرياتي في الإسماعيلي مع الجيل الذهبي.. ومباراة الأهلي 4\4 لها طابع خاص.. وصغار الدراويش يحتاجون للصبر

تربى ونشأ فى صعيد مصر وتحديدا في محافظة قنا، هو واحد من أفضل لاعبى مصر والصعيد بصفة خاصة، الذي صال وجال في الملاعب المصرية، واستطاع ببراعة قيادة الدراويش للفوز بالعديد من البطولات ضمن الجيل الذهبي للفريق.





وقد فتح حمام إبراهيم قلبه لموقع "صدى البلد" وكشف ذكريات وحقائق أرادها أن تنشر لأول مرة.. وإليكم الحوار كاملا





في البداية كيف كانت بداية حمام إبراهيم مع كرة القدم؟

البداية كانت بنادي الألومنيوم، قلعة الصعيد وحققت معه إنجاز الصعود للدورى الممتاز عام 1996، واستمر الفريق بالدورى موسمين قبل أن يهبط لدورى القسم الثاني، وبعد تألقي مع الفريق تفاوض نادي الإسماعيلي لضمي عام 1998، ولعبت للدراويش حتى موسم 2004، وكنت ضمن الجيل الذهبي للإسماعيلي الذي حقق الدورى العام وكأس مصر.





من أفضل من لعب معك؟

لاعبون كثر سواء في الألومنيوم أو الإسماعيلي لعبت معهم، ففي الألومنيوم كان هناك تفاهم كبير بيننا مثل عبد الرحيم فتحي وعبد الرحيم همام والمرحوم سيد عبد الجابر وأحمد عبد البديع وهشام سرحان وصلاح صالح وسعيد إبراهيم ومصطفى أبو السعود، وهذا كان العصر الذهبي للألومنيوم، أما الإسماعيلي فكان جيلي بأكمله مثل بركات وحمص وسعد عبد الباقي وسيد معوض وأوتاكا ومحمد صلاح أبو جريشة وخالد بيبو وعماد النحاس وعطية صابر.









من الذي كان حمام إبراهيم يخاف منه في الملعب؟

بالنسبة لموضوع الخوف كنت أحترم كل اللاعبين في الفرق الأخرى وباعمل حسابهم.





أفضل ذكرياتك في الملاعب.



أفضل الذكريات في الألومنيوم، أكيد صعودنا للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي موسم ٩٦/٩٥، أما الإسماعيلي فانتقالي له كانت ذكرى رائعة بالنسبة لي، وبعد ذلك حصولي مع النادي الإسماعيلي على بطولة كأس مصر موسم ٢٠٠٠ والحصول على الدوري العام موسم ٢٠٠٢ وكل المواسم التي قضيتها في النادي من موسم ١٩٩٨ إلى موسم ٢٠٠٤ من أجمل فترات النادي الإسماعيلي من ناحية النتائج والبطولات واللعب الجميل.







حدثنا عن مباريات الأهلي والإسماعيلي في الزمن الجميل وهل الإسماعيلي كان يخشى الأهلي أم الزمالك؟

أكيد مباريات الأهلي كانت تمثل لي أهمية خاصة لأنها مباريات كبيرة وتحظى بمتابعة كبيرة سواء في مصر أو الوطن العربي فكان لها تركيز كبير مني ومن زملائي، وكنا فيها على قدر كبير من المسئولية وحققنا نتائج رائعة في تلك الفترة نالت استحسان وتقدير جماهير الإسماعيلية ومصر كلها، وكان أهم مبارياتنا مع الأهلي مباراة ٤/٤ موسم ٢٠٠٢، وفيها حققنا بطولة الدوري، وكنا نحترم الفريقين ولكن لم نكن نخاف من أي منهما لأن الإسماعيلي نادٍ كبير وكنا نؤمن بقدراتنا وكان فريقنا مميزا في هذه الفترة.





لعبت مع من من النجوم؟

حقيقة لعبت مع نجوم كبار ومميزين سواء في الألومنيوم أو الإسماعيلي، وكذلك في منتخب مصر، ففي الألومنيوم مثلا لعبت مع الحارس أشرف عبد الوارث وأنور شلوفة وعبد المنعم الحداد وعبد الرحيم همام وصلاح صالح وفتحي عبد البديع ونادي حسن وتامر حفني وحمادة يونس وجمال السيد، نجوم الأهلي، عندما لعبوا معنا في الألومنيوم، وكذلك مصطفى إبراهيم، نجم الزمالك، وسيد عيد، نجم المقاولون، أما الإسماعيلي فكل جيلي مثل عماد النحاس رضا سيكا وعمرو فهيم والمرحوم أيمن رمضان وإسلام الشاطر وبركات وحمص وسعد عبد الباقي وخميس جعفر وأوتاكا وخالد بيبو ومحمد صلاح أبو جريشة وأيمن الجمل وعطية صابر وسيد معوض وأحمد سامي، أما في منتخب مصر فكان مع الكابتن الجوهري رحمه الله ولعبت مع حسام حسن وإبراهيم حسن وهاني رمزي وطارق السعيد ومحمد عمارة رحمه الله.





حدثنى عن تقييمك الحالي لفريق الإسماعيلي وما هي الحلول حتى يعود الدارويش لأمجاده؟

الإسماعيلي يمر بعملية بناء فريق جديد أغلبه من اللاعبين صغار السن ومحتاجين الصبر عليهم لاكتساب الخبرات وسيكون لهم شأن كبير مع توالي المباريات في الموسم القادم، مع تدعيم الفريق في بداية الموسم، سيعود الإسماعيلي فريقا كبيرا، وكذلك عودة الجماهير لأن الإسماعيلي نادٍ جماهيري يعتمد على جمهوره ليستمد منه القوة والشجاعة وهي رقم واحد بالنسبة له، فمع استقرار الأوضاع وعودة الجماهير واكتساب الخبرات سيعود إن شاء الله الإسماعيلي لمكانته الطبيعية.













متى انتهى مشوارك كلاعب كره قدم؟

نهاية مشوارى بالملاعب كلاعب كرة قدم كانت بنادي بتروجيت موسم 2000/2004، واتجهت بعد ذلك لمجال التدريب.





ما الأندية التى قمت بالعمل بها؟

كانت أولى محطاتى التدريبية نادي الإسماعيلي بفريق 19 سنة موسم 2005/2006، ثم قمت بتدريب فريق شباب حطين بالمملكة السعودية موسم 2007، ثم فريق هجر السعودي، ثم عدت مرة أخرى لمصر عن طريق فريق تليفونات بني سويف، ثم فريق سكر الحوامدية، وفريق بلدية المحلة، وبعد ذلك تدريب فريق الإسماعيلي مع الكابتن صبرى المنياوى موسم 2013/2014، وبعدها تدريب فريق المنيا، وفريق بلدية الإسماعيلية، وقد تم اختيارى عضوا باللجنة الفنية للنادي الإسماعيلي، وبعدها قمت بتدريب فريق قنا كآخر محطة تدريبية.



