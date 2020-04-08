AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من داخل السيارة.. لاميتا فرنجية تفاجئ متابعيها بإطلالة ملفتة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:50 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة "العواصف لا تدوم للأبد".

وتألقت لاميتا بإطلالة ملفتة، مرتدية بلوزة بأكمام باللون البني اللامع، مع جيب فوق الركبة باللون البيج.

ووضعت لاميتا المكياج الناعم المعتمد على الألوان الترابية التي تبرز جمال ملامحها.

وحملت حقيبة باللون البيج مما تضيف جمال جذاب على الإطلالة.

فيما تركت خصلات شعرها المجعد بطريقة رقيقة تظهر من أنوثتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان قصير وسيجار.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بـ إطلالة جريئة

بـ كت.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

بـ قبعة أنيقة.. لاميتا فرنجية في أحدث إطلالة على إنستجرام

أسود وأحمر.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال بجلسة تصوير جديدة

لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة من دبي

وسط الطبيعة.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

5 لاعبين على أعتاب الزمالك.. خالد الغندور يكشف أسماءهم

شاهد.. فبركة إعلام الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات حول الأوضاع في مصر

ده مش بلدوز ده.. أحمد عيد عبدالملك يشعل السوشيال ميديا|شاهد

بـ 2 جنيه.. نوع غير متوقع من التوابل يقى من الإصابة بسرطان القولون

أبرزها تنظيف الرئة.. عصير مذهل له 9 فوائد

حضر فرح وعزاء.. مصاب بكورونا ينشر الفيروس في السعودية

AdvertisementS

وسط توقعات بتمديده.. الحكومة تعلن موقفها من حظر التجول

وزير الداخلية يقرر طرد السورية هيام صبحي من مصر.. تفاصيل

الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية أعطتنا القدرة على تحمل تداعيات كورونا

وفاة حالة بـ كورونا.. ماذا يحدث داخل مستشفى أسوان الجامعي؟

بعد أن نفى وزير التعليم إلغاءها.. ننشر جداول امتحانات مايو للصفين الأول والثاني الثانوي

رمضان صبحي يعلن الرحيل ويوجه رسالة لجمهور الأهلي.. فيديو

5 لاعبين على أعتاب الزمالك.. خالد الغندور يكشف أسماءهم

أخبار الرياضة | إعلان ليفربول بطلًا للدوري.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء

إحباط ترويج مستلزمات طبية مجهولة.. وضبط صاحب مخبز استولى على نصف مليون جنيه

لأصحاب هذه الفصيلة من الدم الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

شفاء وخروج أول 7 مصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل في الدقهلية

استقالة وزير البحرية الأمريكي وفضيحة حاملة الطائرات الموبوءة بـ كورونا.. التفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة جديدة بين حديثي الولادة في بريطانيا.. طفلة عمرها 12 أسبوعا تعاني من كورونا

هنتغدى ايه النهاردة.. لحمة مشوية على الفحم مع البطاطس المقرمشة.. وسلطة الطحينة

من داخل السيارة.. لاميتا فرنجية تفاجئ متابعيها بإطلالة ملفتة