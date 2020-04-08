من داخل السيارة.. لاميتا فرنجية تفاجئ متابعيها بإطلالة ملفتة

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت على الصورة قائلة "العواصف لا تدوم للأبد".
وتألقت لاميتا بإطلالة ملفتة، مرتدية بلوزة بأكمام باللون البني اللامع، مع جيب فوق الركبة باللون البيج.
ووضعت لاميتا المكياج الناعم المعتمد على الألوان الترابية التي تبرز جمال ملامحها.
وحملت حقيبة باللون البيج مما تضيف جمال جذاب على الإطلالة.
فيما تركت خصلات شعرها المجعد بطريقة رقيقة تظهر من أنوثتها.
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