الغاء الاحتفالات بأعياد شم النسيم بالإسماعيلية

كما تضمن القرار التأكيد على حظر أى شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين تحت أى ظرف وفى حال حدوث أى تجمع يتم فضه على الفور عدا الحالات الضرورية التى يقدرها مأمورى الضبط القضائى فى حينه.





وشدد علي جميع الجهات التنفيذية بالالتزام بتنفيذ القرار كل فيما يخصه .

ياتي هذا فى اطار تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها كافة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس " كرونا " المستجد ومنع انتشار حالات الاصابة بالمرض وحرصا على صحة المواطنين وسلامتهم .