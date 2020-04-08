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محافظات

الغاء الاحتفالات بأعياد شم النسيم بالإسماعيلية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:52 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية
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انجي هيبة
أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية القرار رقم 204 لسنة 2020 بشأن الغاء جميع مظاهر الاحتفالات بأعياد الربيع لهذا العام بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها. 

كما تضمن القرار التأكيد على حظر أى شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين تحت أى ظرف وفى حال حدوث أى تجمع يتم فضه على الفور عدا الحالات الضرورية التى يقدرها مأمورى الضبط القضائى فى حينه. 

وشدد علي جميع الجهات التنفيذية بالالتزام بتنفيذ القرار كل فيما يخصه .
 ياتي هذا فى اطار تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها كافة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس " كرونا " المستجد ومنع انتشار حالات الاصابة بالمرض وحرصا على صحة المواطنين وسلامتهم .
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