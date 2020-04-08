AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ساديو ماني: وفاة والدي لحظة قاسية.. وبسببه بنيت مستشفى في قريتي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:19 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
تحدث ساديو ماني، نجم ليفربول، عن ظروف نشأته، التي غيرت فيه وعائلته الكثير، وذلك خلال فيلم وثائقي خاص عن حياة اللاعب السنغالي. 

وكشف ماني عن أكثر اللحظات قسوة في حياته، فقال: "كنت في السابعة من عمري، وتوجهنا للعب الكرة، فاقترب ابن عمي وقال لي: ساديو، توفي والدك، أجبته حقًا؟ بالتأكيد أنت تمزح، لم أستطع فهم ذلك وقتها". 

وأضاف: "قبل وفاته كان أبي يعاني من مرض لبضع أسابيع، تلقى بعض الأدوية التقليدية التي أبقته معنا لمدة 3-4 أشهر، إلا أن المرض عاوده من جديد". 

وأردف: "لم يكن هناك مستشفى في قريتنا ببامبالي، لذا كان عليه أن يتوجه إلى القرية المجاورة لمحاولة إنقاذ حياته". 

وتابع: "عندما كنت صغيرًا، كان والدي يقول لي دائمًا إنه فخور بي. كان يملك قلبا كبيرا، وتأثرت بوفاته بشدة، وكذلك كل أفراد عائلتي، وقلت لنفسي وقتها عليّ الآن مساعدة والدتي وبذل قصارى جهدي".

وأكمل: "الظروف التي صاحبت وفاة والدي، كانت السبب الرئيسي في بناء مستشفي في قريتي".

وأوضح: "أتذكر أيضًا أن شقيقتي ولدت في المنزل لعدم وجود مستشفى في قريتنا، لقد كان الوضع محزنًا للغاية".

وبعد أن فشل في إقناع عائلته بالسماح له بالتخلي عن تعليمه حتى يتمكن من متابعة طموحه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف، هرب ماني من المنزل عندما كان في الـ 15 من عمره، بمساعدة صديق الطفولة لوك جيبون".

استرجع ماني تلك اللحظات، وقال: "كان الأمر صعبً، فلم يكن لدي أي شخص يدفعني لتحقيق حلمي، لكنني لم أتوقف أبدًا عن محاولة الوصول إليه، كنت شجاعًا حقًا بأن أترك عائلتي في القرية وأذهب إلى داكار".

واسترسل: "كنت أعلم أن بإمكاني النجاح، بدأت عائلتي تتفهم الأمر، وعرفت أنني لا أريد أي شيء آخر، كانوا يعلمون أنه ليس لديهم خيار، لذلك ساعدوني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلت بجسدها وبقيت ذكراها.. سيدة الغناء العربي أم كلثوم تحيا في قلوب عشاقها

مسقط رأسه.. كيف استقبل أهالي كفر مصيلحة بالمنوفية خبر وفاة مبارك؟

حكايات كفر مصيلحة مع مبارك.. ماذا بقي من الرئيس الراحل في قريته؟

ترشيحاتنا

لماذا خفضت الدولة فترة حظر التجول 60 دقيقة؟ مدبولي يرد

رئيس الوزراء : الحظر يبدا الساعة الثامنة مساء اليوم

إحباط ترويج مستلزمات طبية مجهولة.. وضبط صاحب مخبز استولى على نصف مليون جنيه

بفستان أسود قصير.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بصورة جريئة

5 لاعبين على أعتاب الزمالك.. خالد الغندور يكشف أسماءهم

بدون تكلفة.. حيلة سحرية تخلصك من دهون حوامل البوتاجاز فى ثوانِ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا

أعرف الحقيقة.. هل يوجد فرق بين السعال الجاف والرطب لتحديد الإصابة بفيروس كورونا؟