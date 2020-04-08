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محافظات

حق الشعب.. إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في مطروح.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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ايمن محمود
قاد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح  حملة مكبرة لتنفيذ  8 قرارات ازالة بالطريق القصر ومدخل كليوباترا بمساحة مستردة 5 فدان عبارة عن اسوار ومباني مخالفة بمشاركة شرطة المرافق.

وأوضح المعداوي بان موجة الازالات اسفرت عن تنفيذ 21 قرار ازالة بمساحة 67 فدانا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدين علي اراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء  بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم البناء علي الاراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل إحترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
حق الشعب.. إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في مطروح.. شاهد
حق الشعب.. إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في مطروح.. شاهد
حق الشعب.. إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في مطروح.. شاهد
حق الشعب.. إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في مطروح.. شاهد
حق الشعب.. إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في مطروح.. شاهد
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