AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجم مسلسل عروس بيروت في الحجر الصحي وينتظر نتائج تحليل كورونا.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:42 م
عروس بيروت
عروس بيروت
Advertisements
محمد نحلة

ينتظر الفنان اللبناني سامي أبو حمدان، بطل مسلسل "عروس بيروت" نتائج فحص كورونا، وذلك بعدما وصل من إسطنبول إلى بيروت خلال تصوير أحد الأعمال، وحرص على توجيه رساله خاصصة إلى جمهورة.


نجح مسلسل "عروس بيروت" فى الاستحواذ على نسب مشاهدة كبيرة بعد عرض الجزء الأول منه. 


وبدأ الجمهور العربى فى التساؤل حول مصير الجزء الثانى، مما دفع قنوات MBC فى التفكير فى عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ولك تحسم قرارها بعد. 


وتدور قصة مسلسل عروس بيروت حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدتها المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن. 


ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا.. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.


مسلسل عروس بيروت من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة سقوط سعد لمجرد من على المسرح .. فيديو

شاهد.. لحظة إنقاذ حسين الجسمي لـ أحلام من السقوط

سلمى أبو ضيف ترد على ارتباطها برجل إيطالي.. فيديو

تهكم منه بعد أغنية أنا جدع.. قرار جديد من هاني شاكر ضد محمد رمضان.. فيديو

حقيقة غناء محمد رمضان باللهجة الفرنسية .. تفاصيل

بكاء واكتئاب .. هوس كورونا يصيب المشاهير في العزل المنزلي ..فيديو

ترشيحاتنا

شقيقان يقتلان خالهما لخلافات على الميراث في قنا

بفستان أسود قصير.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بصورة جريئة

الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية أعطتنا القدرة على تحمل تداعيات كورونا

تفاصيل مفاوضات الاهلي مع بديل احمد فتحي من العراق .. خاص صدى البلد

بـ شراشيب ولامع.. مى سليم تخطف الأنظار بفستان قصير

أعرف الحقيقة.. هل يوجد فرق بين السعال الجاف والرطب لتحديد الإصابة بفيروس كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير الطماطم أم البرتقال.. أيهما يقوي المناعة أسرع؟

ببنطلون أحمر .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة كلاسيكية

بعد الانفصال عن العائلة المالكة.. أزمة جديدة في انتظار الأمير هاري وميجان ماركل بسبب كورونا