نجم مسلسل عروس بيروت في الحجر الصحي وينتظر نتائج تحليل كورونا.. فيديو

⭕نجم مسلسل عروس بيروت #سامي_أبوحمدان في رسالة خاصة من الفندق الذي يقيم فيه في #بيروت من ليلة أمس بعد وصوله من إسطنبول في انتظار نتيجة فحص الكورونا 🙏 www.ETbilarabi.com | #ET_بالعربي