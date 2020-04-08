تعليق اتحاد الكرة على قرار فيفا بمد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة على أن قرار مد الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" عقود اللاعبين بحيث تنتهى بنهاية الموسم الجاري يتم تطبيقه فى الدورى المصري.





قال وليد العطار فى تصريحات له اليوم: عقود اللاعبين في الدوري المصري تتناسب مع قرار الفيفا حيث تنتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي مثلما جرت العادة فى الآونة الأخيرة في ظل عدم انتظام المسابقة المحلية.





شدّد على أن الدورى المصري يقوم بتطبيق تلك القاعدة خلال السنوات الماضية لافتًا إلى أنه في حالة إلغاء الدوري الممتاز بسبب ما يمر به العالم والبلاد من مواجهة انتشار فيروس كورونا سيكون فى تلك اللحظة من حق اللاعبين الرحيل.





وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا حول مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية شهر أبريل الجارى. جاء البيان على النحو التالي..





بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضي تنتهي في 14 أبريل الحالي.