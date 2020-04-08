أسطورة إنجلترا و توتنهام يدخل المستشفى وسط حالة غموض عن المرض

أكد نادي توتنهام الإنجليزي في بيان نشره على موقعه الرسمي عند دخول هداف إنجلترا التاريخي جيمي جريفز إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال توتنهام خلال بيانه: "نحن على تواصل مع عائلته وسنعلن عن أي تطورات في وقتها"، غير أنه لم يكشف تفاصيل الحالة الصحية للنجم السابق".

وكشف وكيل جريفز في بيان على صفحة اللاعب السابق الرسمية على "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن جريفز واع بما يجرى حوله وتحدث إلى زوجته عبر الهاتف.

جدير بالذكر أن جريفز أحرز 220 هدفا مع فريقه السابق 124 هدفا لتشيلسي ، بإجمالي 357 هدفا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، متفوقا عن أي لاعب آخر في تاريخ البطولة.