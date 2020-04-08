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محافظات

بعد فرض الحجر الصحي عليها.. كيف يدبر أهالي المعتمدية احتياجاتهم المالية؟

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:55 م
صراف آلي متحرك
صراف آلي متحرك
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة عن توفير ماكينتي صراف آلي متحرك، لأهالي قرية المعتمدية بمركز كرداسة، لتمكين اهالي القرية من سحب النقود بعد فرض الحجر الصحي على القرية.


وأوضحت محافظة الجيزة أنه سيتم الدفع بماكينتي صراف آلي ATM إحداهما للبنك الأهلي، والأخرى تابعة لبنك مصر، لتقديم جميع الخدمات المصرفية لأهالي القرية.


كانت محافظة الجيزة أعلنت مساء أمس الثلاثاء، فرض حجر صحي على قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره بين المواطنين.


وأكدت محافظة الجيزة اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لاهالي القرية وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الامراض المزمنة وايضًا البان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل اي حالات مرضيه حرجة الى المستشفيات، فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.


وكلف اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة مديريات التموين والتضامن والجمعيات الاهلية بتوفير كافة السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة  وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين و اليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.

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