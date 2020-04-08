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حقيقة إغلاق سوق العبور بسبب كورونا .. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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عادل نصار

عرض برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، تقريرًا مصورًا، كشف حقيقة إغلاق سوق العبور ونقص المعروض من الفاكهة و الخضار.

 

وخلال التقرير، أكد اللواء محمد شرف رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، أن الأسعار هبطت بنسبة لا تقل عن 20%، نافيا صحة ما يتردد بشأن إغلاق سوق العبور ونقص المعروض من الفاكهة و الخضار.

 

وأضاف شرف، أن جميع الأسعار جيدة والمنتجات متوفرة في جميع الأنصاف ومتعاقدون مع شركة رش تقوم بشكل يومي بتعقيم السوق، السوق مفتوح 24 ساعة ولا يغلق كما يشاع.


ووجه رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، رسالة للمواطنين، قائلا :"لا تقلق المنتج بتاعك والأكل موجود وبوفرة".


وقال تاجر بسوق العبور، عندنا زيادة معروض وعندنا كل الفاكهة والخضروات وخاصة في شهر رمضان، مطالبا المواطنين بعدم التكالب على السلع والإنتاج متوفر بكثرة ولا داعي للقلق.

 

فيما أكد آخر، أن هناك انخفاضا في المعروض الأسبوع الحالي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتي تتسبب في تواجد المنتجات بشكل كبير.

 

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