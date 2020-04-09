رغم كورونا.. ميناء دمياط يعمل بصورة طبيعية ويستقبل 11 سفينة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.





وأشار البيان إلى أن حركة تداول الحاويات بالميناء تعمل بصورة طبيعية في ظل أزمة الكورونا مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وجاء في البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة 3080 طن مولاس و21237 طن يوريا و4261 طن كوارتز و14650 طن فوسفات و2900 طن صويا.

كما بلغت حر كة الوارد من البضائع العامة 4900 طن خشب زان و7500 طن خردة و4370 طن كلوريد ايثيلين و8200 طن قمح و8250 طن ذرة و2917 طن فول.‎