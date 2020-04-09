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محافظات

رغم كورونا.. ميناء دمياط يعمل بصورة طبيعية ويستقبل 11 سفينة

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:24 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وأشار البيان إلى أن حركة تداول الحاويات بالميناء تعمل بصورة طبيعية في ظل أزمة الكورونا مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة 3080 طن مولاس و21237 طن يوريا و4261 طن كوارتز و14650 طن فوسفات و2900 طن صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4900 طن خشب زان و7500 طن خردة و4370 طن كلوريد ايثيلين و8200 طن قمح و8250 طن ذرة و2917 طن فول.‎

وأوضح البيان أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 814 حاوية مكافئة منها 162 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 4575 طنا تشمل فواكه ( برتقال وفراولة ويوسفي ) وخضراوات ( بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ومالطا وبريطانيا وهولندا وألمانيا و ايطاليا و اليونان.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 412 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 657 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173746 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 138203 أطنان.

وغادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2605 أطنان قمح متجهة إلى صوامع شبرا، في حين غادر 2054 شاحنة منها 686 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38333 من البضائع العامة.

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