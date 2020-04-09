رئيس دولة يعاقب وزيرة خالفت إجراءات مواجهة تفشي كورونا

قرر سيريل راما فوزا رئيس جنوب أفريقيا، خصم شهر من راتب ستيلا ندبيني ابراهامز وزير الاتصالات لانتهاكها ضوابط العزل الصحي العام في البلاد وتناولها الغداء مع مسؤول سابق.





وذكرت وكالة "رويترز" أن سيريل راما فوزا منح وزيرة الاتصالات "إجازة خاصة" لمدة شهرين.





وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإجراء اتخذ بعد ظهور صورة للوزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء الغداء، ما أثار غضب المواطنين القابعين في منازلهم بسبب عزل عام لمدة 21 يوما بدأ في 27 مارس لكبح تفشي فيروس كورونا.





وقررت جنوب أفريقيا وضع ضوابط في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا من بينها أنه لا يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم إلا للضرورة، مثل شراء الطعام، أو الحصول على المساعدة الطبية.



