المهندس أيمن هيكل: المتحف الكبير يضم أحدث وأكبر مركز ترميم للآثار

أكد مدير مشروع المتحف المصري الكبير، المهندس أيمن هيكل، أن افتتاح المتحف يمثل نصرًا كبيرًا لمصر ولجميع العاملين في هذا المشروع الضخم، مشيرًا إلى أن المتحف يعد خطوة كبيرة نحو الحفاظ على التراث المصري وتقديمه للعالم بطريقة تليق بقيمته الثقافية الفريدة.



وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز" اليوم/السبت/، أضاف هيكل "أن جميع القطع الأثرية التي دخلت إلى المتحف المصري الكبير قد خضعت لعدة مراحل دقيقة من الترميم في مركز الترميم التابع للمتحف، حيث تم إجراء فحوصات شاملة لكل قطعة لتحديد نقاط الضعف فيها ومعالجة أي مشاكل موجودة .. وأن كل قطعة تم التعامل معها بشكل منفرد، وبدأنا ندرس كل حالة على حدة ونحدد الطريقة الأنسب للتعامل معها".



وأوضح أن عمليات الترميم تفاوتت من قطعة لأخرى حسب حالتها، مشيرًا إلى أن مركز الترميم المؤهل بأعلى مستوى استخدم تقنيات معالجة متقدمة لضمان الحفاظ على القطع بشكل مثالي، مضيفا "لدينا أماكن خاصة لمعالجة الخشب، وأماكن أخرى مخصصة للبرديات، وكل قطعة كانت تتلقى العناية اللازمة وفقًا لطبيعتها".



وعن أبرز التحديات التي واجهتهم خلال عمليات الترميم، أكد المهندس أيمن هيكل، أن المشاكل الرئيسية تمثلت في المواد الطبيعية مثل الخشب، والبرديات، والأقمشة التي كانت في حالة غير جيدة، مما تطلب معالجات دقيقة للحفاظ عليها، قائلا "كانت هذه القطع بحاجة إلى معالجة شاملة تم خلالها إضافة أجزاء جديدة أو ترميم الأجزاء التالفة لضمان الحفاظ عليها، دون تغيير في طبيعتها الأصلية" .