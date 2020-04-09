AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عضو اتحاد الكرة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء الدوري الممتاز

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:01 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف جمال محمد علي، عضو اتحاد الكرة، عن موقف الجبلاية من إلغاء الموسم الجاري للدوري الممتاز نظرًا لتوقف النشاط الكروي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد جمال محمد على، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن اتحاد الكرة لا يرغب مطلقا في إلغاء الموسم الكروي، مشيرا إلى أنه حل بعيد عن تفكير الجبلاية في الفترة الحالية.

وأضاف جمال محمد علي، أن تأجيل مباريات البطولة الأفريقية يأتي في مصلحة الكرة المصرية من أجل استكمال الدوري.

وتابع جمال محمد أن الدوري الممتاز بحاجة إلى 3 أشهر لـينتهي، ومن الممكن ضم الموسم الحالي مع المقبل وإلغاء فترة الراحة السنوية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منع المؤجلات أحدها.. محمد فضل يعدد طرق عودة الجماهير للملاعب

الجبلاية : فيفا يشيد بالحكام المصريين.. ودعونا جميع الأندية للمشاركة في اللائحة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري الممتاز

الدورى خارج الخدمة بسبب كورونا.. خبراء الكرة: الإلغاء هو الحل

محمد فضل يكشف مصير انتخابات اتحاد الكرة

محمد فضل يقبل تحدى حسام غالى من اجل مقاومة كورونا .. شاهد

ترشيحاتنا

أزمة جديدة داخل نادي الزمالك.. شوبير يوضح

قيام الليل .. فضله وعدد ركعات الصلاة.. واعتقاد خاطئ عليك تصحيحه

عزل ألف أسرة بـ بني سويف بسبب كورونا .. فيديو

بومبيو: إصابة عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين بـ كورونا

العلاج على بعد خطوات.. هانى النظر يعلن موعد انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تراجع بيراميدز عن ضمه بعد رحيله عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق ذلك.. طرد مسئولة بريطانية بعد الشماتة في مرض رئيس الوزراء بـ كورونا

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور