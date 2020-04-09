عضو اتحاد الكرة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء الدوري الممتاز

كشف جمال محمد علي، عضو اتحاد الكرة، عن موقف الجبلاية من إلغاء الموسم الجاري للدوري الممتاز نظرًا لتوقف النشاط الكروي للحد من تفشي فيروس كورونا.





وأكد جمال محمد على، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن اتحاد الكرة لا يرغب مطلقا في إلغاء الموسم الكروي، مشيرا إلى أنه حل بعيد عن تفكير الجبلاية في الفترة الحالية.





وأضاف جمال محمد علي، أن تأجيل مباريات البطولة الأفريقية يأتي في مصلحة الكرة المصرية من أجل استكمال الدوري.





وتابع جمال محمد أن الدوري الممتاز بحاجة إلى 3 أشهر لـينتهي، ومن الممكن ضم الموسم الحالي مع المقبل وإلغاء فترة الراحة السنوية.



