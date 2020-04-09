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كيف يساعد شهر رمضان في القضاء على كورونا.. خبير حساسية ومناعة يوضح

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:17 ص
الحساسية والمناعة
الحساسية والمناعة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل ساعات حظر التجول ليبدأ من الثامنة مساء، ليس تخفيفا للإجراءات، وإنما محاولة لتقليل الزحام في المواصلات، كما أنه تقليل فرص نقل العدوى.

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع  على فضائية "ten"، أن نسب الشفاء في مصر من فيروس كورونا جيدة جدا، لافتا الى أن 88% من حالات الإصابة بالفيروس في مصر بسيطة، ولا تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي، أو عناية مركزة.

وأشار إلى أنه من الضروري أن يتوجه من يشعر بأعراض الإصابة فورا للمستشفى حتى لا تسوء حالته.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن شهر رمضان في حد ذاته بمثابة فترة عزل، حيث يعود الجميع لمنازلهم مبكرا، ولكن لن يكون هناك عزومات، وتجمعات وخروجات.
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