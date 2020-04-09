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رياضة

في مثل هذا اليوم .. انسحاب الزمالك امام الاهلي بعد طرد أيمن عبدالعزيز .. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:33 م
الاهلى
الاهلى
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عبدالله هشام
يصادف اليوم 9 ابريل ذكري انسحاب الزمالك من مباراة القمة امام الاهلي في موسم 1998-1999 بعدما تلقي ايمن عبدالعزيز لاعب الابيض بطاقة حمراء اثر تدخل عنيف .

وبدأ الاهلي المباراة بقيادة المدير الفني الالمانى راينر تسوبيل وجاء تشكيله كالتالى :
عصام الحضرى "حارس مرمي " – ابراهيم حسن – ابراهيم سعيد – مشير حنفي- محمد يوسف – سيد عبد الحفيظ – على ماهر – هادى خشبة – ياسر ريان – حسام حسن – علاء ابراهيم

وزدخل فاروق جعفر المدير الفنى للزمالك المباراة بتشكيل كالتالى : عبد الواحد السيد – عمرو فهيم – سامى الشيشينى – بشير التابعى – حسام عبد المنعم – محمد القط – محمد كمونة – أيمن عبد العزيز – طارق مصطفى – محمد صبرى – عبد اللطيف الدوماني.

بعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة وجه الحكم الفرنسى مارك باتا البطاقة الحمراء لـ ايمن عبد العزيز لاعب الزمالك بعد تدخل عنيف على اللاعب ابراهيم حسن ليحتج فاروق جعفر ويقرر الانسحاب من المباراة .

وفى هذا الموسم1998-1999 تمكن الاهلى لأول مرة في تاريخ مسابقة الدوري المصري،انهاء البطولة بدون هزيمه و بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه الزمالك وحقق حسام حسن لقب الهداف برصيد 15 هدف، ولم يخسر الأهلي أي مباراة من 26 جولة وفاز على الزمالك مرتين، 2-1 في الدور الأول و2-0 في الدور الثاني بعد انسحاب الأبيض.

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