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محافظات

للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

تواصل الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة أعمالها فى فض الأسواق والتجمعات فى إطار  الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات بفض تجمعات الأسواق وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

قامت الوحدة المحلية لمركز دمنهور برئاسة  المحاسب محمد على خميس بشن حملة مكبرة قادها اشرف خليفه رئيس قرية شرنوب بفض تجمعات الأسواق بسوق قراقص  وذلك حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وفى قرية زاوية غزال تمكنت حملة مكبرة قادها منصور صقر رئيس القرية من فض تجمعات الأسواق بنطاق الوحدة المحلية بزاوية غزال وذلك حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شنت الوحدة المحلية لقرية نظيفة بمركز دمنهور حملة مكبرة قادها مفتاح عبد الدايم رئيس القرية نديبه لفض تجمعات الاسواق بكوم المناصير التابعه للوحده المحليه بنديبه 
   

للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور
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