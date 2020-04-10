جامعة بنها على خط مواجهة كورونا.. صدى البلد داخل خط إنتاج 2000 كمامة يوميا

الجامعات المصرية أكدت للجميع ان تعليمنا بخير وان أساتذتها وعلمائها وطلابها قادرين على تحمل ومواجهة الصعاب .. فمجرد ظهور فيروس كورونا فى العالم وتسجيل أول إصابة فى مصر أعلنت الجامعات المصرية ومراكزها البحثية حالة الطوارئ وبدأت انطلاق وتدشين المبادرات لمساعدة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وحرصت جامعة بنها منذ تأسيسها أن تتبوأ مكانة متميزة في منظومة التعليم العالي المصري من خلال المشاركة بفاعلية في المشروعات المختلفة والتحديات التى تواجه المجتمع، واطلاق المبادرات المجتمعية المختلفة .. وتعد مبادرة تشغيل خط لانتاج الكمامات داخل ورش كلية التربية النوعية احدى المبادرات الهامة التى تبناها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن ما تشهده مصر من ملحمة عظيمة في مواجهة الوقاية من فيروس كورونا هو خير دليل على أن الشعب المصري وقياداته على قدر المسئولية، مؤكدا أن أطباء وعلماء مصر أثبتوا أنهم على استعداد تام لمواجهة أي خطر يهدد مصر وشعبها العظيم.





وقال السعيد إن الجامعة قامت برفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية فور الإعلان عن فيروس كورونا وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة منتسبيها.





وأكد رئيس الجامعة إلى أنه تم تدشين مبادرة لتصنيع بوابة معقمة فضلا عن مبادرة لتصنيع الكمامات والتي جاءت نتيجة الطلب المتزايد على شراء الكمامات بكميات ضخمة بالصيدليات والأسواق نظرا لاعتماد عدد كبير من العاملين فى المستشفيات عليها بشكل أساسى واستخدامها بين المواطنين العاديين لذلك جاءت المبادرة لتصنيعها لجعلها في متناول الجميع ومواجهة اى اتفاع لها فى الأسواق.





من جانبها قالت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن أعمال تصنيع وإنتاج الكمامات تتم بورش كلية التربية النوعية مشيرة الى ان تصنيع الكمامات الجديدة تاتى فى اطار الخطوات التى اتخذتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكخطوة إيجابية من الجامعة للمشاركة فى الإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من هذا الفيروس.





وأكدت مصطفى أن الورش تستهدف إنتاج يومى 2000 كمامة يتم توزيعها على رواد المستشفيات الجامعية ببنها إلى جانب توزيعها على المترددين على جامعة بنها والمواطنين لوقايتهم من الحد من انتشار فيروس كورونا.





أضافت نائب رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ كافة وسائل السلامة والوقاية للعاملين بالورشة من خلال إجراء التعقيم الدورى للورشة ، لى جانب تعقيم العاملين للخروج بمنتج آمن للموطنين، موضحة أنه تم توفير كافة الإمكانيات للتسهيل لإنتاج الكمامات والتعاقد لتوفير المواد والمستلزمات الخاصة بالإنتاج.





واشادت مصطفى بالجهود المبذولة من العاملين داخل الورش وإصرارهم على العمل ساعات متواصلة لتصنيع الكمامات وتوفيرها للمواطنين والمجتمع المحيط.