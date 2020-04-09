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محافظات

عشان أهالينا.. محافظ القاهرة يطلق مبادرة لتوزيع أدوات التعقيم على عمال النظافة

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:18 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أطلق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مبادرة (عشان أهالينا ) لدعم عمال النظافة ودور رعاية الأيتام ودور المسنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأوضح المحافظ أنه تم إعداد وتجهيز ألف حقيبة طبية لعمال النظافة تشتمل على 5 لترات مطهر و5 لترات كلور و12 صابونه وعلبة قفازات وعلبة كمامات لحماية عمال النظافة من انتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم وتوزيع ألف حقيبة مواد غذائية عليهم تشتمل على السلع الغذائية الأساسية لتخفيف العبء عنهم بالإضافة إلى إعداد وتجهيز 500 حقيبة طبية لدور الأيتام ودور المسنين بالقاهرة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية دعم العمال البسطاء الذين يعملون باليومية مشيرًا إلى ضرورة تكاتف المسئولين التنفيذيين ورجال الأعمال ونواب الشعب وممثلي المجتمع المدني لتوفير غطاء آمن لهذه الشريحة.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى ومؤسسة صناع الخير للتنمية والرعاة المشاركين معها كالمصرف المتحد والشركة المصرية للاتصالات (وى) في المساهمة فى دعم الأسر المتعففة والعمالة غير المنتظمة.
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