AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب الأهلى السابق يهنئ مانويل جوزيه بعيد ميلاده.. صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:23 م
احمد عادل وجوزية
احمد عادل وجوزية
Advertisements
محمد بدران
هنّأ أحمد عادل ظهير أيمن اتحاد الشرطة والأهلى السابق، أسطورة التدريب و المدير الفني السابق له مانويل جوزيه بمناسبة عيد ميلاده . 


ونشر أحمد عادل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة له برفقة جوزيه وعلق قائلًا "عيد ميلاد سعيد ".


ويحتفل الساحر مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، اليوم بعيد ميلاده رقم 74 ، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو.


جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى منتصف أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.








View this post on Instagram

H.B.D Legand ♥️🎉🎊🎁🎈

A post shared by Professional soccer player (@ahmedadel_30) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم السامبا يهنئ رونالدينيو بعيد ميلاده.. ويعلق على دخوله السجن

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلادها فى كواليس "دهب عيرة" بهذه الطريقة.. صورة

كونوا عظماء .. نجم الأهلي يوجه رسالة لمتابعيه عبر إنستجرام

حازم إمام يشعل السوشيال ميديا في أحدث إطلالة .. صورة

في عيد ميلاده الـ 74 .. مانويل جوزيه صائد بطولات الأهلي وصاحب مباراة 6-1

وائل رياض يوجه رسالة إلى مانويل جوزيه بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

ميريام فارس تشعل انستجرام داخل الحجر المنزلي

الحكومة تكشف مصير المتخلفين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

مواجهة كورونا.. الحكومة تكشف سبب تقليص حظر التجول ساعة

تسبب أمراضًا كثيرة.. هانى الناظر يحذر من تناول هذه الوجبة حاليًا

الموت يفجع أنغام

AdvertisementS

صفقة فتحي و بيراميدز محسومة .. هاني حتحوت يثير الجدل على تويتر

من 30 إلى 50 % .. أهلى جدة السعودي يستقر على خفض مرتبات لاعبيه بسبب كورونا

أحمد فتحي يبقى أم يرحل عن الأهلي؟.. مانويل جوزيه يجيب

بعد أزمة أحمد فتحي.. عزمي مجاهد يطالب الدولة بالتدخل لإيقاف مهزلة الملايين

أحمد شوبير يكشف حقيقة تراجع بيراميدز عن ضم أحمد فتحي

أخبار الرياضة | مفاجأة مدوية حول موقف أحمد فتحي في الأهلي.. رمضان صبحي يصدم الأحمر.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

الزمالك يصدم الاتحاد السكندري .. لهذا السبب

داخل الأهلي أم خارجه.. مانويل جوزيه يكشف الأفضل لـ حسام عاشور

دعم التجديد للجوكر ..أحمد بلال يكشف الفارق بين موقف عبدالله السعيد واحمد فتحي

مانويل جوزيه يوضح رأيه في رحيل شريف إكرامي عن الأهلي

رد عنيف من ميدو على أحد مهاجميه.. شاهد

نجم ريال مدريد في حوار خاص لـ صدى البلد: محمد صلاح تفوق على ميسي.. والنادي الملكي تأثر برحيل رونالدو.. وهذا هو أصعب لاعب واجهته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المكشوف.. شيرين رضا تتألق بإطلالة مثيرة للإعجاب.. شاهد

بعد منعه من دخول المستشفى.. تصرف رومانسي من زوج لدعم زوجته المصابة بالسرطان

بـ شعر مبلل.. سوسن بدر تشعل السوشيال ميديا بصورة غريبة