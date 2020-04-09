لاعب الأهلى السابق يهنئ مانويل جوزيه بعيد ميلاده.. صور

هنّأ أحمد عادل ظهير أيمن اتحاد الشرطة والأهلى السابق، أسطورة التدريب و المدير الفني السابق له مانويل جوزيه بمناسبة عيد ميلاده .









ونشر أحمد عادل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة له برفقة جوزيه وعلق قائلًا "عيد ميلاد سعيد ".









ويحتفل الساحر مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، اليوم بعيد ميلاده رقم 74 ، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو.









جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى منتصف أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.









ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.































