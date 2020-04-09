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رياضة

اليو بادجي يروي قصة مشواره مع الأندية الأوروبية قبل الانتقال للأهلي.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:45 م
اليو بادجي
اليو بادجي
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عمرو ابوبكر
كشف السنغالي اليو بادجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مشواره قبل الوصول إلى القلعة الحمراء.

وقال بادجي خلال تصريحاته مع أسامة حسني على قناة الأهلي، إنه بدأ مشواره مع فريق صغير في الدرجة الثالثة في السنغال ثم تلقى عروضا مميزة من فرنسا والصين والسويد.

وأضاف بادجي، أنه فضل عرض النادي السويدي بعد الاتفاق مع الوكيل، وبناء عليه شاركت بدون اختبارات مع النادي.

وتابع: من بعدها تألقت مع الفريق السويدي، وتلقى عرضين فرنسي وصيني، والعرض الصيني كان مادياََ أفضل ولكنني كنت أفضل الدوري الفرنسي حيث إنه ناد كبير.

ولكن طالت المفاوضات والعرض الصيني ضيع عليا اللعب في الدوري الفرنسي، وهذا أغضبني.

وأكمل: انتقلت للدوري النمساوي وتألقت فترة تواجدي هناك، ثم انتقلت للأهلي. 

جدير بالذكر أن اليو بادجي، انتقل إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية من الموسم الجاري، وقدم مع الأهلي أداء مميزا في جميع مشاركاته. 
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