وزير التعليم: المشروعات البحثية مخصصة للمدارس الحكومية وليست الدولية.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن المشروعات البحثية مخصصة للمدارس الحكومية المصرية فقط وليست الدولي، وأن تلك المشروعات موجهة للطلاب وليس لأولياء الأمور موضحًا أن كل الأسئلة عن المشروعات البحثية تأتى من أولياء الأمور.





وطالب وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى أم سي" المذاع على قناة دى أم سي، تقديم رامى رضوان، من أولياء الأمورب الاطمئنان والهدوء، وأشار إلى أن تجربة المشروعات البحثية جديدة على الطلاب ولكن ستنمى مهارات الطلاب.





ولفت أن الامتحانات ستكون من المكتبة الرقمية و بنك المعرفة والكتب الدراسية، مؤكدًا أن المكتبة الرقمية جزء من بنك المعرفة.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن في رسالة مصورة اليوم، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.





وقال إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.



