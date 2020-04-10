برلمانية تهاجم وزيرة البيئة: لا تقوم بواجبها في أزمة كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة منى منير عضو مجلس النواب، إن وزارة البيئة غير موجودة على أرض الواقع الآن فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".









وأضافت النائبة البرلمانية، خلال حوارها ، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "لدينا كارثة تتمثل فى عدم التخلص الآمن للمخلفات الطبية التى يستخدمها المصريين الآن وتلقى فى القمامة.





وتابعت: "العاملين فى جمع القمامة يدخلون كل منزل ورغم ذلك لم يتم توفير الأمان لهم ووزارة البيئة لا تقوم بدورها رغم أنها أحد الوزارات الهامة فى ظل الأزمة التى نعيشها الآن".





وتساءلت النائبة: "أين دور وزارة البيئة فى ظل ما نحن فيه.. أنا مشفتش ليها دور خالص".





وأكدت الدكتورة منى منير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوجه بشكل دائم بضرورة الحرص على صحة المصريين، ويتابع ذلك بنفسه بشكل مستمر،.



