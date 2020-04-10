لمواجهة كورونا.. طبيبة تكشف عن أهم الطرق للتخلص من النفايات الطبية.. فيديو

أكدت دكتورة منى محي الدين أستاذ الطب المعملي بالقصر العيني أنه يجب التوجه نحو زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية النظافة والتخلص من المناديل المستخدمة في صناديق القمامة أو من خلال كيس بلستيكي حتى يتم التخلص منه.





وأضافت منى محي الدين خلال وجودها ضيفة ببرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية ان عدم وجود الوعي سيزيد المشكلة.





وتابعت أستاذ الطب المعملي بالقصر العيني ان المخلفات الطبية بالمستشفيات منظومة يحكمها قانون، مؤكدة أن هناك مخلفات خطر يتم التخلص منها بعدد من الطرق المختلفة.





وأشارت دكتورة منى محيى الدين إلى ان فصل المخلفات يتم على ٣ حالات سواء بكيس بلاستيكي أحمر وهي المخلفات الخطر وكيس اسود للمخلفات العادية.



