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مرأة

البصل والفجل.. أطعمة تحميك من نزلات البرد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يصاب الكثير من الأشخاص فى فصل الشتاء بـ نزلات البرد الشديدة، لذلك قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض الأطعمة التي تقضي على نزلات البرد.

1) الفجل:
 أقدم علاج طبيعي فعال لإزالة الاحتقان، يؤكل القليل من الفجل الحار المبشور مع القليل من عصير الحامض أو تضاف ملعقة صغيرة فجل مبشور وملعقة صغيرة عسل لـ كوب ماء مغلي، يشرب مرتين أو ثلاث مرات باليوم.

2) الثوم: 
مضاد فيروسي فطري أو جرثومي، يساعد على كبح أعراض الرشح قبل أن تتطور ويخفف النزلات الشعبية وآلام الحنجرة والتهاب الصدر، فصين أو ثلاثة يوميا، ويمكن هرس الثوم فى السلطة أو الحساء أو تقطيعه وبلعه مع قليل من الماء وعصير الحامض.

3) الزنجبيل: 
ينشط الدورة الدموية ويدفئ الجسم ويساعد في التخلص من البلغم، ويخفف أعراض النزلة والحمى والرشح. يضاف نصف ملعقة صغيرة مسحوق او مبشور الزنجبيل للطعام او تبشر قطعة زنجبيل صغيرة ويضاف إليها كوب من الماء المغلي والقليل من عصير الحامض ونصف ملعقة صغيرة من العسل.

4) البصل:
 تؤكد الدراسات الطبية أنه مضاد حيوى قوى يخلص الجسم من الحمى والنزلات وأعراض الرشح، يتم تناول نصف بصلة يوميا، ويجب أن تؤكل فورًا بعد التقطيع ونيئة مع العلم أن البصل المطبوخ مفيد أيضا .

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