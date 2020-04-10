أصالة تنشر صورا مع أبنائها من الحجر المنزلي ..شاهد

نشرت الفنانة السورية اصالة عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صرا لها مع طفليها ادم وعلي العريان.





وظهرت اصالة في منزلها مع طفليها التوأم مرتدية بيجاما في الحجر المنزلي الذي تخضع اليه هي وعائلتها من اجل تفادى العدوى بفيروس كورونا المستجد.





من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 8 ملايين و805 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها.



