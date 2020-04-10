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فن

أصالة تنشر صورا مع أبنائها من الحجر المنزلي ..شاهد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:32 ص
اصالة
اصالة
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة السورية اصالة عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صرا لها مع طفليها ادم وعلي العريان.

وظهرت اصالة في منزلها مع طفليها التوأم مرتدية بيجاما في الحجر المنزلي الذي تخضع اليه هي وعائلتها من اجل تفادى العدوى بفيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 8 ملايين و805 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها. 

تقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".
أصالة تنشر صورا مع أبنائها من الحجر المنزلي ..شاهد
أصالة تنشر صورا مع أبنائها من الحجر المنزلي ..شاهد
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