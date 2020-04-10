محافظ القليوبية يقود حملة تطهير وتعقيم لشوارع وقرى بنها

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم حملة التطهير والتعقيم المكبرة التى تقوم بها مدينة بنها رافقه خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم باعمال رئيس مدينة بنها، حيث تم الإشراف على تطهير وتعقيم العديد من الشوارع بالمدينة وقرى مدينة بنها.

وأكد المحافظ استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، حيث تم تطهير 6726 مبنى حكومى ومدارس ومستشفيات ومراكز شباب ووحدات بيطرية ومساجد وكنائس خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير كافة المنشات التابعة لكافة القطاعات، مؤكدا استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة الأحياء والمرافق على مستوى المحافظة وعلى مدار الساعة، حيث تقوم الأجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والأحياء والمديريات والشوارع والميادين وتستكمل خلال ساعات التوقف الليلي.