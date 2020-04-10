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رياضة

نجم الزمالك يحسم مصيره مع الفريق في الفترة القادمة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:37 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مقرب من محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قراره بتأجيل النظر في العروض المحلية التي تلقاها في الآونة الأخيرة.

ويأتي قرار التأجيل لحين وضوح موقف اللاعب من الاستمرار مع الفريق الأبيض من عدمه.


وكان محمد عنتر تلقى اتصالات شفهية من بعض الأندية للتفاوض معه في الفترة الماضية، إلا أن اللاعب رفض حسم موقفه.

وينتظر عنتر تحديد موقفه مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، خاصة أنه لم يشارك بصورة أساسية مع الفريق.

وتوج محمد عنتر مع الزمالك بـ 6 القاب ، وهم 2 كأس مصر ، السوبر المصري ، السوبر الافريقي ، كأس الكونفدرالية ، السوبر السعودي المصري .

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