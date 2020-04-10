الرجاء يرفض مطالب الزمالك المادية من أجل حميد أحداد ويطلب التخفيض

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن طلب مسئولي نادي الرجاء المغربي ، تخفيض مطالب مجلس إدارة القلعة البيضاء ، مقابل شراء حميد أحداد ، الذي يتواجد بصفوف النادي المغربي.





وأشار المصدر ، إلى أن مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي ، رفض دفع 950 ألف دولار مقابل شراء حميد أحداد لاعب الزمالك الذي يتواجد بين صفوفهم "على سبيل الإعارة" حتى نهاية الموسم الجاري.





وأكد المصدر ، أن العقد ينص على أحقية نادي الرجاء المغربي في شراء اللاعب بشكل نهائي ، مع دفع 950 ألف دولار ، لكن النادي المغربي رفض دفع المقابل المادي؛ بسبب وضع سقف للصفقات بين صفوفه.





ويسعي مسؤولو النادي المغربي ، لإقناع إدارة الزمالك بتخفيض مطالبه المالية ، نظير التنازل عن اللاعب بشكل نهائي، وإبرام عقد جديد بين الطرفين قبل الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا ، حتى يتمكنوا من الاستفادة من "أحداد" في المواجهتين ، حيث يعتبر من العناصر الأساسية.



