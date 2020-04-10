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رياضة

الرجاء يرفض مطالب الزمالك المادية من أجل حميد أحداد ويطلب التخفيض

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن طلب مسئولي نادي الرجاء المغربي، تخفيض مطالب مجلس إدارة القلعة البيضاء، مقابل شراء حميد أحداد، الذي يتواجد بصفوف النادي المغربي. 

وأشار المصدر، إلى أن مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، رفض دفع 950 ألف دولار مقابل شراء حميد أحداد لاعب الزمالك الذي يتواجد بين صفوفهم "على سبيل الإعارة" حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر، أن العقد ينص على أحقية نادي الرجاء المغربي في شراء اللاعب بشكل نهائي، مع دفع 950 ألف دولار، لكن النادي المغربي رفض دفع المقابل المادي؛ بسبب وضع سقف للصفقات بين صفوفه.

ويسعي مسؤولو النادي المغربي، لإقناع إدارة الزمالك بتخفيض مطالبه المالية، نظير التنازل عن اللاعب بشكل نهائي، وإبرام عقد جديد بين الطرفين قبل الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، حتى يتمكنوا من الاستفادة من "أحداد" في المواجهتين، حيث يعتبر من العناصر الأساسية.

الجدير بالذكر، أن فرصة عودة اللاعب للقلعة البيضاء، أصبحت صعبة خلال الموسم المقبل؛ بسبب تواجد العديد من اللاعبين الأجانب بين صفوف الفريق ووجود أكثر من بديل في نفس مركزه.
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