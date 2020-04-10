AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يحسم موقفه من احتراف مصطفى محمد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:51 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي استقر على غلق ملف الاحتراف أمام مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول

يأتي هذا خلال الفترة المقبلة بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف المصدر أن رئيس النادي رفض بشدة فكرة رحيل اللاعب للاحتراف خلال الفترة المقبلة، وإن كان العرض مغريا من الناحية المادية نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الدولة.

وأوضح المصدر، ان الصفقات الصيفية ستكون في أضيق الحدود، ولن يكون هناك مهاجم سوبر مثل مصطفى محمد، وهو ما يشير إلى ضرورة استمراره وعدم رحيله عن الفريق، نظرا وأنه ضمن الأعمدة الأساسية للفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض خيالي .. الزمالك يحسم القرار في احتراف مصطفى محمد

مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل نجم الزمالك مصطفى محمد.. فيديو

نادي الزمالك يرفض رحيل عمر السعيد.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

بريطانيا تسجل اليوم الأكثر بؤسًا منذ ظهور فيروس كورونا

بعد عودتها لعصمته.. هكذا نعت ندى محمود زوجة علي ربيع حماها

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

تحذير عاجل من النيابة العامة السعودية| تفاصيل

رشوة جنسية.. نجمة شهيرة تكشف واقعة تحرش منتج فني بها

تخسر الدنيا والآخرة بسببه.. احذر هذا الخطأ ينغص حياتك ويملأها بالأحزان والأهوال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعزز صحة القلب ويحمى من السرطان .. فوائد لا تحصى للكرنب الأحمر

بالشعر القصير.. منة فضالي تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

على الموتوسيكل .. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية