الزمالك يحسم موقفه من احتراف مصطفى محمد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي استقر على غلق ملف الاحتراف أمام مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول





يأتي هذا خلال الفترة المقبلة بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.





وأضاف المصدر أن رئيس النادي رفض بشدة فكرة رحيل اللاعب للاحتراف خلال الفترة المقبلة، وإن كان العرض مغريا من الناحية المادية نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الدولة.





وأوضح المصدر، ان الصفقات الصيفية ستكون في أضيق الحدود، ولن يكون هناك مهاجم سوبر مثل مصطفى محمد، وهو ما يشير إلى ضرورة استمراره وعدم رحيله عن الفريق، نظرا وأنه ضمن الأعمدة الأساسية للفريق.