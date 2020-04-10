لم أقم بالتسليم بعد سجدة التلاوة.. فما الحكم؟

كنت أقرأ قرآنا وجئت عند سجدة تلاوة ولم أسجد ثم علمت بعد ذلك أننى لازم أسجد للتلاوة فما حكم ذلك ؟ ..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء على يوتيوب.





وأجاب شلبي، قائلًا: " ربنا يتقبلها، ولكن عندما تكونى تقرأى قرآن وجئتي عند سجدة تلاوة فاسجدي للتلاوة.





وأوضح قائلًا: لو انا خارج الصلاة أثناء قرأتى للقرآن وجئت عند سجدة تلاوة هقف وهكبر تكبيرة إحرام وبعدها تكبيرة تانى للسجود ولم اسجد فاقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أقول (سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين) وادعى الله وأذكر الله بأى ذكر، ثم بعد ان اعتدل من السجود اسلم التسليمتين مثلما افعل ذلك فى الصلاة.





كيفية سجود التلاوة .. قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم إذا استمع لموضع سجود التلاوة؛ سجد له على الفور إن كان مستطيعًا لذلك بكونه متواجدًا في مكان يمكنه السجود فيه.

وأوضح « وسام» خلال إجابته عن سؤال: « ما كيفية سجود التلاوة وماذا أفعل أثناء التواجد بالخارج ؟» أن سجود التلاوة سنة عن النبى - صلى الله عليه وسلم-؛ فإذا استطاع المسلم أن يسجد سجود التلاوة فور الإستماع إليه فعل ذلك.

وأضاف أنه إن لم يستطيع ذلك استعاض عنه بشي من ذكر الله كقوله: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم "، وتريد: "وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا"، عملًا بالآية.

كيفية سجود التلاوة

وفي سياق متصل، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن سجود التلاوة سُنة مؤكدة، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، ويؤديها الشخص عند قراءة آية قرآنية فيها سجدة.

وبينت الدار عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن سجدة التلاوة تؤدى بسجدة واحدة، وتكون بين تكبيرتين، مشيرة إلى أنه يستحب أن يختم بتسليمتين إذا كان السجود خارج الصلاة؛ خروجًا من خلاف من أوجب التسليم، وهم الشافعية والحنابلة في الراجح عندهم.

وذكرت أن من يسجد للتلاوة إن قال في سجوده للتلاوة ما يقوله في سجود الصلاة جاز، وكان حسنا، وسواء فيه التسبيح والدعاء، موضحة أنه يستحب أن يقول في سجوده ما روت عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في سجود القرآن: «سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» أخرجه الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وتابعت: «وإن قال: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» فهو حسن، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ: "اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً، ثُمَّ سَجَدَ» أخرجه الترمذي في سننه».

دعاء سجود التلاوة

ونبه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن سجود التلاوة مستحب للقارئ والسامع لأية من آيات السجدة الـ 15 المذكورة في القرآن، وأنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر«وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن دعاء سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته (فتبارك الله أحسن الخلقين)، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.



