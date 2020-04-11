بـ850 ألف جنيه سعر الجيب شيروكي كسر زيرو

اقبال كبير على سوق سيارات كسر زيرو بسبب ما يتوفر فيه من مميزات
كبيرة لمشتريها وهي الضمان والحالة الممتازة مع وجود خصم كبير في السعر عن السيارة
الجديدة .
وتعتبر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2017 من اكثر السيارات التي يوجد عليها إقبال في سوق كسر الزيرو حيث وصل سعرها في السوق إلى 850 ألف جنيه .
بمحرك أساسي
توربيني سعة 3.6 لتر بقوة 290 حصانا وعزم دوران 260 رطل-قدم، بست إسطوانات على شكل V و 24 صمام..
ويحتوي المحرك على تقنية التوقيت المتغير للصمام
لتحسين كفاءة الوقود بشكل كبير، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ونظام دفع
خلفي.
وبالنسبة لكفاءة وقود السيارة فتصل إلى 19 ميلا لكل جالون داخل المدينة و26 ميلا لكل جالون على الطرق السريعة، بينما مجال السير داخل المدينة يصل إلى 467 ميلا لكل خزان وقود، ولكن كل هذا للمحرك الأساسي، وننتظر تفاصيل كفاءة وقود المحرك الخارق لاحقا