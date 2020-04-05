نصائح لتوفير 50 % من وقود السيارة

اغلب السيارات في مصر تعمل بالبنزين و مع ارتفاع الاسعار يتهافت السائقين علي نصائح تقلل من استهلاك الوقود في سياراتهم و من ثم توفير النفقات في هذا السياق نطرح عليك بعض النصائح التي توفر من استهلاك البنزين داخل سيارتك .

1- قم باختيار لزوجة الزيت المناسبة لمحركك لان اختيار زيت ذات لزوجة عالية يزيد من استهلاك البنزين







2- تجنب زيادة عدد لفات المحرك عن 4000 لفة في الدقيقة بعني ان تحرص علي عداد ال RBM لا يتعدي رقم 4 لان بعد ذلك تتضاعف نسبة استهلاك الوقود.





3- عند القيادة تحت سرعة 65 كم/س افتح النافذة و تجنب تشغيل التكييف اما بعد تخطي هذة السرعة اغلق النوافذ و شغل التكييف لان الهواء أعلى من هذه السرعة يقوم بزيادة مقاومة السيارة و بستهلك بنزين بنسبة أكبر.







4- حافظ على ضغط الهواء المعتدل داخل الإطارات لأنها تلعب دور اساسي في استهلاك البنزين و هذا السبب يغفل عنه الكثيرون .







5- إتمام صيانات السيارة بشكل دورة و تغيير البوجيهات و الفلاتر يساعد بنسبة كبيرة في خفض الاستهلاك لأنه يوفر بيئة صحية لعمل المحرك .

