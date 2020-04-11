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أخبار العالم

كورونا.. بدء التجارب السريرية باستخدام عقار أفيجان الياباني في الولايات المتحدة

السبت 11/أبريل/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت شركة فوجي فيلم اليابانية، أنها ستبدأ التجارب السريرية في الولايات المتحدة باستخدام عقار أفيجان، وهو دواء مضاد للإنفلونزا ويتوقع أن يكون فعالا في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وسيتم إجراء التجارب على 50 حالة من المصابين بالفيروس بالتعاون مع مستشفى بريغهام للنساء، ومستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس. 

وتأمل الشركة في الحصول على الموافقة لاستخدام الدواء في الولايات المتحدة بعد التأكد من عاملي الفاعلية، والأمان.

وحقق العقار نجاحا في أول جولتين من الاختبارات السريرية، ما دفع الشركة المصنعة لزيادة الإنتاج منه، تحسبا لأن يكون أول علاج مثبت للعدوى، ومن المتوقع أن تنتقل للمرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات عليه مع نهاية يونيو، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
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