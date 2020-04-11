كورونا.. بدء التجارب السريرية باستخدام عقار أفيجان الياباني في الولايات المتحدة





أعلنت شركة فوجي فيلم اليابانية، أنها ستبدأ التجارب السريرية في الولايات المتحدة باستخدام عقار أفيجان، وهو دواء مضاد للإنفلونزا ويتوقع أن يكون فعالا في علاج المصابين بفيروس كورونا.





وسيتم إجراء التجارب على 50 حالة من المصابين بالفيروس بالتعاون مع مستشفى بريغهام للنساء، ومستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس.





وتأمل الشركة في الحصول على الموافقة لاستخدام الدواء في الولايات المتحدة بعد التأكد من عاملي الفاعلية، والأمان.



