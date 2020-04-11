مرتضى منصور يتحدى شوبير: لو محمود علاء موقعش للزمالك سأعتزل المحاماة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إنهاء ملف تجديد عقد محمود علاء مدافع فريق الكرة بالفترة الماضية، نافيًا تصريحات الإعلامي أحمد شوبير حول عدم بعد تجديد عقد اللاعب.





وكان أحمد شوبير قد صرح في وقت سابق أن محمود علاء مدافع الزمالك لم يجدد عقده حتى الآن.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "بالنسبة لعقد محمود علاء، هذه أصبحت قضية أحمد شوبير وادعاء أن اللاعب لم يوقع، والموضوع زاد عن الحد".





وأكمل: "محمود علاء وقع قبل بدء فرض حظر التجوال بيوم على بياض ورحل، ولا أريد أن أسمع صوتك مرة أخرى يا شوبير".



