AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يتحدى شوبير: لو محمود علاء موقعش للزمالك سأعتزل المحاماة

السبت 11/أبريل/2020 - 02:08 ص
مرتضى منصور وشوبير
مرتضى منصور وشوبير
Advertisements
محمد رشاد
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إنهاء ملف تجديد عقد محمود علاء مدافع فريق الكرة بالفترة الماضية، نافيًا تصريحات الإعلامي أحمد شوبير حول عدم بعد تجديد عقد اللاعب.

وكان أحمد شوبير قد صرح في وقت سابق أن محمود علاء مدافع الزمالك لم يجدد عقده حتى الآن.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "بالنسبة لعقد محمود علاء، هذه أصبحت قضية أحمد شوبير وادعاء أن اللاعب لم يوقع، والموضوع زاد عن الحد".

وأكمل: "محمود علاء وقع قبل بدء فرض حظر التجوال بيوم على بياض ورحل، ولا أريد أن أسمع صوتك مرة أخرى يا شوبير".

واختتم: "عندما يقول رئيس الزمالك أن محمود علاء وقع يكون قد وقع بالفعل، وإذا لم يحدث هذا سأعتزل القانون والمحاماه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. محمود علاء يجدد عقده مع الزمالك لـ 5 مواسم

أخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل شيخ.. محمد فضل يزف بشرى لـ الجماهير.. إكرامي يحسم رحيله عن الأهلي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك وصدمة للاعبي الفريق

شوبير: الزمالك لم يجدد عقد محمود علاء حتى الآن.. فيديو

شوبير يرد على تصريحات مرتضى منصور بشأن نجم الزمالك

شوبير يحسم الجدل حول انتقال حسام عاشور إلى الزمالك

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. نجمة شهيرة تكشف واقعة التحرش بها.. ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب.. وإليسا: أنا مسيحية

طريقة بسيطة تقضي على التهاب المفاصل

الزمالك يحذر كريم العراقي من التفاوض مع الأهلي

أخبار النادي الأهلي.. فايلر يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي.. والتحرك لشكوى النجم الساحلي

أعظم دعاء تقوله ليقضي الله حاجتك ويفرج كربك

الصحة: انخفاض أعداد المصابين بـ كورونا .. وارتفاع الوفيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلعة كورونا.. شاهد أب يبني حصنًا من كراتين البيتزا لطفله

بملابس كاجوال.. يسرا تتألق فى أول يوم تصوير من مسلسل خيانة عهد

من أجل المخدرات.. أب يقتل ابنته بتركها داخل سيارة ساخنة