الأرجنتين تنجح في حصار كورونا وتعلن عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها

أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، أن إجراءات الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد تم تمديدها لمدة أسبوعين حتى 26 أبريل.





وكانت الأرجنتين أعلنت عن تم تقديم موعد الإغلاق بالدولة في 30 مارس، ومن المقرر أن ينتهي يوم الاثنين، لكن فرنانديز أشار إلى نجاح تدابير الإبعاد الاجتماعي في إبطاء انتشار كوفيد 19 عند الإعلان عن التمديد لمدة أسبوعين.





وقال رئيس الأرجنتين: "الحجر الصحي منطقي، لقد تمكنا من إبطاء معدل الإصابة.. الحجر الصحي سيستمر حتى 26 أبريل"، في مؤتمر صحفي.





وذكر فرنانديز أيضًا أنه من المتوقع استئناف العمل في العديد من الصناعات الحيوية، من بينها؛ سيسمح لميكانيكيي السيارات ومبدلات الإطارات بالبدء في العمل، كما ستستأنف البنوك نشاطها.





وقال الرئيس إنه بالإضافة إلى ذلك، سيكون لقادة المقاطعات الحق في رفع بعض الإجراءات عن بُعد الاجتماعية في المناطق الريفية أو المستوطنات الحضرية الصغيرة.



