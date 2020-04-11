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منوعات

سارة خليفة تهنئ والدتها بمناسبة عيد ميلادها بكلمات مؤثرة

السبت 11/أبريل/2020 - 05:13 م
سارة خليفة ووالدتها
سارة خليفة ووالدتها
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محمد بدران
حرصت الإعلامية سارة خليفة، على تهنئة والدتها بعيد ميلادها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشرت سارة خليفة سارة خليفة صورًا لها برفقة والدتها وعلقت قائلة "كل سنة وانتي طيبة يا روحي وربنا يخليكي لينا وترجعي با السلامة من السعودية ونعمل احلى عيد ميلاد ووحشتيني جدا جدا. جدا وبكتبلك الكلام ده وانا والله بعيط لاني مش متعودة انك مش موجودة معاية وترجعي با السلامة ان شاء الله".


وقدمت سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، واستضافت الكثير من الشخصيات المتميزة مثل إسعاد يونس ومحمد رمضان وليلى علوى.


وقامت سارة خليفة بالتمثيل فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك، وتم الطلاق منه بعد 6 أشهر فقط.

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