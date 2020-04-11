إخص عليكوا.. ريهام سعيد تهاجم أهالى شبرا البهو بعد منع دفن طبيبة كورونا.. شاهد

شنت الاعلامية ريهام سعيد هجومًا على اهل قرية، شبرا البهو بالدقهلية بعد رفض اهل القرية دفن الطبية المتوفاة بفيروس كورونا".





ونشرت ريهام عبر حسابها على انستجرام صورة للطبيبة وعلقت قائلة "الله يرحمك يا عظيمه الدكتوره سونيا عبد العظيم . أهالي شبرا البهو يمنعوا الجثه من دخول المقابر ؟





واضافت "اخص عليكوا هي دي الرجوله ؟ هي دي النخوهً؟ ده اكرام الميت دفنه يا ناس . هو حصل ايه في الدنيا ايه الوحشية دي ؟ تحيه لكل طبيب و كل طبيبه جميلكوا فوق راسنا".





وتجمهر عدد من أهالى شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، أمام سيارة إسعاف تنقل إحدى الحالات المتوفاة بـ فيروس كورونا المستجد، رافضين دفن طبيبة الباثولوجي المتوفاة في مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية، في قريتهم.









وانتقلت قوة أمنية من مركز أجا فى محاولة لإقناع الأهالى، خاصة "أن إكرام الميت دفنه"، وأن الاعتراض سيؤدى إلى زيادة عدد الأهالي المتجمعين، وهو ما يمثل خطرا شديدا على أهالي القرية.









وطمأن مسئول الطب الوقائى أهالي القرية، بأنه سيقوم بدفنها بنفسه، وأنه تم اتخاذ جميع الطرق الوقائية حتى لا ينتقل الفيروس، وأنه لا خوف من دفنها بالقرية ولكن دون جدوى.











