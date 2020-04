إخص عليكوا.. ريهام سعيد تهاجم أهالى شبرا البهو بعد منع دفن طبيبة كورونا.. شاهد

View this post on Instagram

الله يرحمك يا عظيمه . الدكتوره سونيا عبد العظيم . أهالي شبرا البهو تمنعوا الجثه من دخول المقابر ؟ اخس عليكوا هي دي الرجوله ؟ هي دي النخوهً؟ ده اكرام الميت دفنه يا ناس . هو حصل ايه في الدنيا ايه الوحشية دي ؟ تحيه لكل طبيب و كل طبيبه جميلكوا فوق راسنا من فوق .