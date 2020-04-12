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سيارات

أسباب توقف محرك السيارة عن العمل بشكل مفاجئ

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:01 ص
محرك السيارة
محرك السيارة
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اشرف عطية

يستمتع عشاق السيارت بقيادة سياراتهم ولكن أحيانا تقع بعض المشاكل التي تعكر عليك صفو هذه المتعة، ويقع الكثيرون في حيرة من أمرهم ولا يعلموا سبب هذه المشاكل وأكثرهم شيوعا هو إبطال عمل المحرك فجأة، و بدون مقدمات .. في  هذا السياق نطرح عليكم أسباب التوقف المفاجئ للمحرك .

 

أسباب توقف المحرك عن العمل :

 

1 - تلف طرمبة البنزين لأنها مسؤولة عن ضخ الوقود اللازم لعمل المحرك .

2- انسداد مجري الوقود او وجود هواء داخلة فيعيق وصول الوقود للمحرك .

3- وجود مشكلة في منظم ضغط الحقن خصوصا لو سيارتك تعمل بالحقن الاليكتروني (الانجكشن) .

4- انسداد فلتر الهواء بالأوساخ مما يعيق وصول الاوكسجين للمحرك .

5- عطل في كمبيوتر السيارة و يظهر عند الكشف عليها بالكمبيوتر .

 

 

 

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