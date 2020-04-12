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رياضة

علي معلول يخسر 7 ملايين جنيه بسبب فيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:33 م
علي معلول
علي معلول
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محمد السعيد
تسبب فيروس كورونا المستجد في تراجع القيمة التسويقية للنجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي.

وتراجعت القيمة التسويقية لـ علي معلول من مليون و 800 ألف يورو إلى مليون و400 ألف يورو، أي "6 ملايين و900 ألف جنيه مصري"، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وتسبب فيروس كورونا في تراجع القيمة التسويقية لنجوم العالم مؤخرا، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وليونيل ميسي، لاعب برشلونة، وكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وشارك علي معلول مع الأهلي في 12 مباراة، في مسابقة الدوري الممتاز، هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 6 آخرين.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.


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